Іран поки не передав росії жодної балістичної ракети – Буданов

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"Станом на зараз жодної балістичної ракети Іран так і не поставив російській федерації", – сказав Буданов.

За його словами, з Китаєм така сама історія.

"Нічого особливого звідти, окрім величезної кількості побутових засобів, доставлено не було", – додав начальник ГУР.

Нагадаємо

6 грудня Кирило Буданов повідомив, що на озброєнні російської армії залишилося ракет ще на кілька масштабних атак.