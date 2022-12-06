Іран поки не передав росії жодної балістичної ракети – Буданов
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. російська армія поки не отримала від Ірану жодної балістичної ракети. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає УНН.
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"Станом на зараз жодної балістичної ракети Іран так і не поставив російській федерації", – сказав Буданов.
За його словами, з Китаєм така сама історія.
"Нічого особливого звідти, окрім величезної кількості побутових засобів, доставлено не було", – додав начальник ГУР.
Нагадаємо
6 грудня Кирило Буданов повідомив, що на озброєнні російської армії залишилося ракет ще на кілька масштабних атак.