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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26349 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Іран поки не передав росії жодної балістичної ракети – Буданов

Іран поки не передав росії жодної балістичної ракети – Буданов

Київ • УНН

 • 532773 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. російська армія поки не отримала від Ірану жодної балістичної ракети. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі

"Станом на зараз жодної балістичної ракети Іран так і не поставив російській федерації", – сказав Буданов.

За його словами, з Китаєм така сама історія.

"Нічого особливого звідти, окрім величезної кількості побутових засобів, доставлено не було", – додав начальник ГУР.

Нагадаємо

6 грудня Кирило Буданов повідомив, що на озброєнні російської армії залишилося ракет ще на кілька масштабних атак.

Українські Національні Новини

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