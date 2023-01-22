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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Иран планирует признать "террористическими организациями" армии стран ЕС

Киев • УНН

 • 1236702 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Иран признаёт армии стран ЕС террористическими организациями, если Революционную гвардию (КСИР) добавят в список террористов, как это было предложено ранее, информирует УНН.

Иран планирует признать "террористическими организациями" армии стран ЕС

Цитата

"Сегодня я участвовал в закрытом заседании Исламского совета. В качестве контрмеры парламент вносит военнослужащих армий европейских стран в список террористов. Европарламент выстрелил себе в ногу. Ответ взаимный", - написал в Твиттере министр иностранных дел Ирана Хусейн Амирабдоллахян.

Детали

Амирабдоллахян и командующий КСИР Хусейн Салами присутствовали на встрече в воскресенье, чтобы обсудить этот вопрос.

На встрече также шла речь о задержании иностранных нефтяных танкеров в Персидском или даже Ормузском проливах, лежащих между Персидским и Оманским заливами. Это один из самых важных морских путей во всем мире, особенно для нефти.

Дополнение

КСИР - это элитные вооруженные силы Ирана. Подразделение, созданное после Исламской революции 1979 года, призвано предотвращать перевороты и защищать государственную идеологию.а.

Многие иранцы и политики в Европе сейчас призывают объявить Стражей исламской революции террористической организацией.

ЕС уже ввел санкции против многих высокопоставленных офицеров Революционной гвардии. По словам дипломатов, они планируют принять больше на встрече в понедельник.

Министерство иностранных дел Ирана уже резко осудило решение ЕС в четверг, назвав депутатов Европарламента "политическими карликами", которые горько пожалеют о своем решении.

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