Іран планує визнати "терористичними організаціями" армії країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Іран визнає армії країн ЄС терористичними організаціями, якщо Революційну гвардію (КСІР) додадуть до списку терористів, як це було запропоновано раніше, повідомляє УНН.
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"Сьогодні я брав участь у закритому засіданні Ісламської ради. Як контрзаходи парламент вносить військовослужбовців армій європейських країн до списку терористів. Європарламент вистрілив собі у ногу. Відповідь взаємна", - написав у Твіттері міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амірабдоллахян.
Деталі
Амірабдоллахян та командувач КВІР Хусейн Саламі були присутні на зустрічі в неділю, щоб обговорити це питання.
На зустрічі також йшлося про затримання іноземних нафтових танкерів у Перській або навіть Ормузькій протоках, що лежить між Перською та Оманською затоками. Це один із найважливіших морських шляхів у всьому світі, особливо для нафти.
Доповнення
КВІР - це елітні збройні сили Ірану. Підрозділ, створений після Ісламської революції 1979 року, покликаний запобігати переворотам та захищати державну ідеологію.
Багато іранців і політиків у Європі зараз закликають оголосити Стражів ісламської революції терористичною організацією.
ЄС уже ввів санкції проти багатьох високопоставлених офіцерів Революційної гвардії. За словами дипломатів, вони планують ухвалити більше на зустрічі у понеділок.
Міністерство закордонних справ Ірану вже різко засудило рішення ЄС у четвер, назвавши депутатів Європарламенту "політичними карликами", котрі гірко пошкодують про своє рішення.