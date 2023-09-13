Иран подтвердил задержание гражданина Швеции

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"Этот гражданин Швеции совершил преступления на территории Исламской Республики Иран", - заявил представитель судебной власти Масуд Сетаеши.

Детали

На прошлой неделе главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель подтвердил, что Йохан Флодерус находился в плену в Иране более 500 дней.

Флодерус – 33-летний гражданин Швеции, работающий на Европейский Союз.

Иран неоднократно заключал иностранцев в тюрьму и обвинял их в шпионаже или других нарушениях национальной безопасности. Несколько западных правительств обвинили Иран в арестах иностранных граждан с целью получения уступок.

Сетаеши сказал, что гражданин Швеции был отправлен "в тюрьму в соответствии с законом". По его словам, расследование «завершается» и «в ближайшие дни» будет передано в суд.

Министерство иностранных дел Швеции призвало освободить своего гражданина.

Справочно

Флодеруса задержали в апреле 2022 года, когда он вместе с друзьями посещал Иран. В июле Тегеран объявил об аресте неизвестного человека по подозрению в шпионаже через несколько недель после того, как гражданин Ирана получил пожизненное заключение в Швеции за участие в массовых казнях в 1988 году.

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Подтверждение ареста Флодеруса появилось через несколько недель после того, как Тегеран объявил, что перевел пять американских граждан под домашний арест с возвращением их к условиям США по соглашению, которое высвобождает около 5,6 миллиарда евро (примерно 6 миллиардов долларов) из замороженных иранских активов.