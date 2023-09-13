Іран підтвердив затримання громадянина Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Іран підтвердив, що тримає під вартою громадянина Швеції, якого він звинуватив у «здійсненні злочинів» в Ірані. Про це пише DW, передає УНН.
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"Цей громадянин Швеції вчинив злочини на території Ісламської Республіки Іран", - заявив представник судової влади Масуд Сетаєші.
Деталі
Минулого тижня головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель підтвердив, що Йохан Флодерус перебував у полоні в Ірані понад 500 днів.
Флодерус – 33-річний громадянин Швеції, який працює на Європейський Союз.
Іран неодноразово ув'язнював іноземців і звинувачував їх у шпигунстві або інших порушеннях національної безпеки. Декілька західних урядів звинуватили Іран в арештах іноземних громадян з метою отримання поступок.
Сетаєші сказав, що громадянина Швеції відправили "до в'язниці з дотриманням закону". За його словами, розслідування «завершується» і «найближчими днями» буде передано до суду.
Міністерство закордонних справ Швеції закликало звільнити свого громадянина.
Довідково
Флодеруса затримали у квітні 2022 року, коли він разом із друзями відвідував Іран. У липні Тегеран оголосив про арешт невідомої людини за підозрою в шпигунстві через кілька тижнів після того, як громадянин Ірану отримав довічне ув'язнення в
Швеції за участь у масових стратах у 1988 році.
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Підтвердження арешту Флодеруса з’явилося через кілька тижнів після того, як Тегеран оголосив, що перевів п’ятьох американських громадян під домашній арешт із поверненням їх до умов США за угодою, яка вивільняє близько 5,6 мільярда євро (приблизно 6 мільярдів доларів) із заморожених іранських активів.