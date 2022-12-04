Иран пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба

Контекст

Протесты охватили Иран после смерти 16 сентября Махсы Амини, 22-летней иранки курдского происхождения, арестованной “полицией морали” за якобы нарушение законов шариата.

Демонстранты сжигали головные уборы и выкрикивали антиправительственные лозунги. После смерти Амини все больше женщин не носят хиджаб.

Главный убор стал обязательным для всех женщин Ирана в апреле 1983 года, четыре года спустя после Исламской революции, свергшей монархию.

В июле этого года ультраконсервативный президент Эбрагим Раиси призвал к мобилизации “всех государственных учреждений для обеспечения соблюдения закона о хиджабах”.

В сентябре главная реформистская партия Ирана призвала отменить закон об обязательном ношении хиджаба. Союз исламской народной партии Ирана, сформированный родственниками бывшего президента-реформатора Мохаммада Хатами, требует от власти “подготовить юридические элементы, прокладывающие путь к отмене закона об обязательном ношении хиджаба”.

Оппозиционная группа также призывает Исламскую республику “официально объявить о прекращении деятельности полиции морали и разрешить мирные демонстрации”.

Цитата

“И парламент, и судебные органы работают над вопросом о том, нужны ли какие-либо изменения в законе”, — заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери.

Детали

Как цитирует агентство ISNA, он не уточнил, что могут изменить в законе органы, в значительной степени находящиеся в руках консерваторов.

Группа по анализу встретилась в среду с парламентской комиссией по культуре, “и увидит результаты через неделю или две”, сказал генеральный прокурор.

Отдельно, президент Эбрагим Раиси заявил, что республиканские и исламские устои Ирана закреплены конституционно.

“Но есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими”, — сказал он в телевизионных комментариях.

Дополнение

Генерал иранского Корпуса стражей исламской революции на этой неделе впервые заявил, что более 300 человек погибли в результате беспорядков после смерти Амини.

По данным государственного информационного агентства IRNA, среди них были сотрудники службы безопасности, гражданские лица и “сепаратисты, а также мятежники”.

Неправительственная организация “Иранские права человека”, базирующаяся в Осло, во вторник заявила, что по меньшей мере 448 человек были убиты силами безопасности в ходе продолжающихся общенациональных протестов.

Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил на прошлой неделе, что 14 000 человек, включая детей, были арестованы во время разгона протестов.

Кампания арестов захлестнула спортсменов, знаменитостей и журналистов.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что в дополнение к человеческим жертвам насилие нанесло ущерб, который оценивают в триллионы риалов (миллионы долларов).