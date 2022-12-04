Іран перегляне закон про обов'язкове носіння хіджабу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Іран переглядає чинний десятиліттями закон, який вимагає від жінок покривати голову. Країна намагається придушити протести, пов'язані з дрес-кодом, інформує УНН з посиланням на AFP.
Контекст
Протести охопили Іран після смерті 16 вересня Махси Аміні, 22-річної іранки курдського походження, заарештованої “поліцією моралі” за нібито порушення законів шаріату.
Демонстранти спалювали головні убори та вигукували антиурядові гасла. Після смерті Аміні все більше жінок не носять хіджаб.
Головний убір став обов’язковим для всіх жінок Ірану у квітні 1983 року, через чотири роки після Ісламської революції, яка скинула монархію.
У липні цього року ультраконсервативний президент Ебрагім Раїсі закликав до мобілізації “всіх державних установ для забезпечення дотримання закону про хіджаби”.
У вересні головна реформістська партія Ірану закликала скасувати закон про обов’язкове носіння хіджабу. Союз ісламської народної партії Ірану, сформований родичами колишнього президента-реформатора Мохаммада Хатамі, вимагає від влади “підготувати юридичні елементи, які прокладають шлях до скасування закону про обов’язкове носіння хіджабу”.
Опозиційна група також закликає Ісламську республіку “офіційно оголосити про припинення діяльності поліції моралі та дозволити мирні демонстрації”.
Цитата
“І парламент, і судові органи працюють над питанням про те, чи потрібні якісь зміни в законі”, — заявив генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері.
Деталі
Як цитує агентство ISNA, він не уточнив, що можуть змінити в законі органи, які значною мірою перебувають у руках консерваторів.
Група з аналізу зустрілася в середу з парламентською комісією з культури, “і побачить результати за тиждень чи два”, сказав генеральний прокурор.
Окремо, президент Ебрагім Раїсі заявив, що республіканські та ісламські засади Ірану закріплені конституційно.
“Але є методи реалізації конституції, які можуть бути гнучкими”, — сказав він у телевізійних коментарях.
Доповнення
Генерал іранського Корпусу вартових ісламської революції цього тижня вперше заявив, що понад 300 людей загинули внаслідок заворушень після смерті Аміні.
За даними державного інформаційного агентства IRNA, серед них були співробітники служби безпеки, цивільні особи та “сепаратисти, а також бунтівники”.
Неурядова організація “Іранські права людини”, що базується в Осло, у вівторок заявила, що щонайменше 448 осіб були вбиті силами безпеки в ході загальнонаціональних протестів, що тривають.
Голова ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив минулого тижня, що 14 000 осіб, включаючи дітей, було заарештовано під час розгону протестів.
Кампанія арештів захлеснула спортсменів, знаменитостей та журналістів.
Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що на додаток до людських жертв насильство завдало збитків, які оцінюють в трильйони ріалів (мільйони доларів).