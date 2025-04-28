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Иран отразил масштабную кибератаку после взрыва в порту и провала ядерных переговоров - Reuters

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Иран заявил об отражении масштабной кибератаки на свою инфраструктуру. Это произошло после взрыва в крупнейшем порту страны и срыва переговоров с США по ядерной программе.

Иран отразил масштабную кибератаку после взрыва в порту и провала ядерных переговоров - Reuters

Иран отразил одну из самых масштабных кибератак на свою инфраструктуру. Инцидент произошел на следующий день после мощного взрыва в крупнейшем контейнерном порту страны и срыва очередных переговоров с США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Иран отразил в воскресенье крупную кибератаку на свою инфраструктуру, сообщил глава его компании Infrastructure Communications Company, на следующий день после того, как мощный взрыв повредил его важнейший контейнерный порт и сорвался очередной раунд переговоров с США по поводу проваленной ядерной программы Тегерана.

Была выявлена одна из самых масштабных и сложных кибератак на инфраструктуру страны, и были приняты превентивные меры

- заявил глава иранской компании Infrastructure Communications Company, Бехзад Акбари.

Отмечается, что Тегеран и Вашингтон завершили третий раунд ядерных переговоров в субботу в Омане, в тот же день, когда в крупнейшем иранском порту Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв, причина которого остается неизвестной.

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Предположительно, причиной взрыва стали химикаты в порту, однако точная причина непонятна. В свою очередь министерство обороны Ирана опровергло сообщения международных СМИ о том, что взрыв может быть связан с неправильным обращением с твердым топливом, используемым для ракет.

Иран ранее обвинял Израиль в причастности к кибератакам. В 2021 году Тегеран заявил, что крупная кибератака на иранские заправочные станции, вероятно, была организована Израилем. В 2023 году схожая, но более масштабная кибератака нарушила работу примерно 70% заправочных станций. А группа под названием "Хищный воробей" заявила, что атака является ответом на "агрессию Исламской Республики и ее доверенных лиц в регионе".

Напомним

В воскресенье, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ядерная инфраструктура Ирана должна быть полностью демонтирована, а не только ограничена предотвращением разработки ядерного оружия.

Алина Волянская

Алина Волянская

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