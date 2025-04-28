Іран відбив масштабну кібератаку після вибуху в порту та провалу ядерних переговорів - Reuters

Іран відбив одну з наймасштабніших кібератак на свою інфраструктуру. Інцидент стався на наступний день після потужного вибуху в найбільшому контейнерному порту країни та зриву чергових переговорів з США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Іран відбив у неділю велику кібератаку на свою інфраструктуру, повідомив глава його компанії Infrastructure Communications Company, наступного дня після того, як потужний вибух пошкодив його найважливіший контейнерний порт і зірвався черговий раунд переговорів зі США з приводу проваленої ядерної програми Тегерана.

Було виявлено одну з наймасштабніших і найскладніших кібератак на інфраструктуру країни, і було вжито превентивних заходів - заявив у глава іранської компанії Infrastructure Communications Company,Бехзад Акбарі.

Зазначається, що Тегеран і Вашингтон завершили третій раунд ядерних переговорів у суботу в Омані, того самого дня, коли в найбільшому іранському порту Бендер-Аббас прогримів потужний вибух, причина якого залишається невідомою.

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Імовірно, причиною вибуху стали хімікати в порту, проте точна причина незрозуміла. В свою чергу міністерство оборони Ірану спростувало повідомлення міжнародних ЗМІ про те, що вибух може бути пов'язаний із неправильним поводженням із твердим паливом, що використовується для ракет.

Іран раніше звинувачував Ізраїль у причетності до кібератак. У 2021 році Тегеран заявив, що велика кібератака на іранські заправні станції, ймовірно, була організована Ізраїлем. У 2023 році схожа, але масштабніша кібератака порушила роботу приблизно 70% заправних станцій. А група під назвою "Хижий горобець" заявила, що атака є відповіддю на "агресію Ісламської Республіки та її довірених осіб у регіоні".

Нагадаємо

У неділю, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ядерна інфраструктура Ірану має бути повністю демонтована, а не тільки обмежена запобіганням розробці ядерної зброї.