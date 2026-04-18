Иран опроверг заявления Трампа о передаче обогащенного урана

$43.640.1251.420.15
ukenru
17 апреля, 16:34
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
Эксклюзив
17 апреля, 14:55
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
17 апреля, 14:09
Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов
Эксклюзив
17 апреля, 12:57
Как донецкий "Шахтер" творил историю в Нидерландах - репортаж со стадионаPhotoVideo
Эксклюзив
17 апреля, 12:25
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
Эксклюзив
17 апреля, 10:34
На выходных Украину накроют дожди и заморозки - где ждать похолодания
Эксклюзив
17 апреля, 10:25
Типы старения: как распознать свой и как замедлить процесс
Эксклюзив
16 апреля, 17:37
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗPhotoVideo
Эксклюзив
16 апреля, 13:38
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2м/с
79%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковородеPhoto17 апреля, 13:08 • 23116 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 8514 просмотра
Пограничники не пустили в Польшу украинку из-за "радиоактивной" 100-долларовой купюрыPhoto17 апреля, 14:36 • 5804 просмотра
Выход Metro 2039: как отреагировало геймерское сообщество на продолжение серииPhotoVideo17 апреля, 15:20 • 13577 просмотра
США рассматривают сделку с Ираном на 20 млрд долл. в обмен на отказ от запасов обогащенного урана – Axios17 апреля, 15:52 • 14959 просмотра
публикации
Выход Metro 2039: как отреагировало геймерское сообщество на продолжение серииPhotoVideo17 апреля, 15:20 • 13631 просмотра
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковородеPhoto17 апреля, 13:08 • 23171 просмотра
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля17 апреля, 10:20 • 28626 просмотра
"Медицинский апокалипсис", или как один обвиняемый в профессиональной халатности врач решил прикрыться всей отраслью17 апреля, 09:46 • 27648 просмотра
Топ самых дорогих автомобилей мира, сколько стоит роскошь на колесахPhoto16 апреля, 16:06 • 34536 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 8580 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 18261 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 44212 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 50059 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 56748 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
ЧатГПТ

Иран опроверг заявления Трампа о передаче обогащенного урана

Киев • УНН

 • 488 просмотра

МИД Ирана опроверг готовность передать ядерные материалы США. Представитель ведомства назвал запасы урана стратегически важными и неизменными для страны.

Иран опроверг заявления президента США Дональда Трампа о якобы готовности передать обогащенный уран Соединенным Штатам. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что такая возможность не рассматривается.

Я должен заявить, что обогащенный уран Ирана никоим образом никуда не будет передан. Так же, как иранская земля важна и священна для нас, так же и этот вопрос имеет для нас большое значение

– сказал он иранским государственным СМИ.

Позиции сторон

Багаи также отметил, что вопрос передачи урана "никогда не рассматривался" Тегераном.

США рассматривают сделку с Ираном на 20 млрд долл. в обмен на отказ от запасов обогащенного урана – Axios17.04.26, 18:52 • 15003 просмотра

В то же время, комментируя возможность приостановки обогащения урана, он раскритиковал сообщения об обсуждении этого вопроса во время переговоров, однако прямо не отрицал такую опцию.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился передать свой обогащенный уран, который может быть вывезен в США.

Переговоры между сторонами продолжаются на фоне попыток достичь договоренностей по завершению конфликта и ядерной программы Ирана.

Трамп ожидает соглашения с Ираном уже через день-два - Axios17.04.26, 20:57 • 2080 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран