Иран опроверг заявления Трампа о передаче обогащенного урана

Иран опроверг заявления президента США Дональда Трампа о якобы готовности передать обогащенный уран Соединенным Штатам. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что такая возможность не рассматривается.

Я должен заявить, что обогащенный уран Ирана никоим образом никуда не будет передан. Так же, как иранская земля важна и священна для нас, так же и этот вопрос имеет для нас большое значение – сказал он иранским государственным СМИ.

Позиции сторон

Багаи также отметил, что вопрос передачи урана "никогда не рассматривался" Тегераном.

США рассматривают сделку с Ираном на 20 млрд долл. в обмен на отказ от запасов обогащенного урана – Axios

В то же время, комментируя возможность приостановки обогащения урана, он раскритиковал сообщения об обсуждении этого вопроса во время переговоров, однако прямо не отрицал такую опцию.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился передать свой обогащенный уран, который может быть вывезен в США.

Переговоры между сторонами продолжаются на фоне попыток достичь договоренностей по завершению конфликта и ядерной программы Ирана.

Трамп ожидает соглашения с Ираном уже через день-два - Axios