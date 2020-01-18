Иран не сможет принимать матчи международного уровня по футболу - AFC
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Федерация футбола Исламской Республики Иран сообщила 17 января, что иранские команды не смогут играть международные матчи у себя на родине. Сообщается, что соответствующее решение приняла Азиатская конфедерация футбола (AFC), передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Иранские футбольные чиновники не сообщили, связано ли это решение со сбиванием украинского самолета близ Тегерана.
Полуофициальное информационное агентство Mehr заявил со ссылкой на представителя иранской Федерации футбола, что страна полностью готова принять в себя различные команды, как это было раньше, с соблюдением гарантий безопасности.
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В Федерации заявили о намерении встретиться с представителями Азиатской конфедерации футбола, чтобы выразить несогласие с решением.
Иран представлен четырьмя командами в Лиге чемпионов AFC.
В прошлом сезоне команды Саудовской Аравии не ездили в Иран, так как Иран и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения в 2016 году. Игры между командами Саудовской Аравии и Ирана проходили в Объединенных Арабских Эмиратах.