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ФІФА може відправити до Ірану місію, щоб перевірити, чи дозволять жінкам дивитися футбол

Київ • УНН

 • 9498 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. ФІФА розглядає можливість відправити до Ірану місію, щоб перевірити, чи буде жінкам дозволено відвідати матч кваліфікації чемпіонату світу 2022 року між Іраном та Камбоджею у жовтні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

ФІФА може відправити до Ірану місію, щоб перевірити, чи дозволять жінкам дивитися футбол

“Іран — це гаряча тема. І я готуюся поїхати туди 10 жовтня”, — сказав голова фундації ФІФА і чемпіон світу 1998 року в складі збірної Франції Юрі Джоркаєфф.

Фундація ФІФА називає однією із своїх цілей — зробити футбол більш доступним для жінок на Близькому Сході.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно 22 вересня заявив, що Тегеран запевнив організацію — влада дозволить жінкам відвідувати домашні матчі збірної Ірану.

Міжнародні організації закликають заборонити Ірану брати участь у міжнародних змаганнях після смерті жінки-вболівальниці Сахар Ходаярі. Вона підпалила себе після арешту за спробу потрапити на стадіон.

Іран забороняє жінкам відвідувати стадіони з 1979 року. Релігійні лідери стверджують, що жінок потрібно захищати від “чоловічої атмосфери” і “виду напів оголених чоловіків”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Південна Корея планує відправити уболівальників на відбірковий матч ЧС-2022 з футболу в КНДР

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