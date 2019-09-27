ФІФА може відправити до Ірану місію, щоб перевірити, чи дозволять жінкам дивитися футбол
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. ФІФА розглядає можливість відправити до Ірану місію, щоб перевірити, чи буде жінкам дозволено відвідати матч кваліфікації чемпіонату світу 2022 року між Іраном та Камбоджею у жовтні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Іран — це гаряча тема. І я готуюся поїхати туди 10 жовтня”, — сказав голова фундації ФІФА і чемпіон світу 1998 року в складі збірної Франції Юрі Джоркаєфф.
Фундація ФІФА називає однією із своїх цілей — зробити футбол більш доступним для жінок на Близькому Сході.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно 22 вересня заявив, що Тегеран запевнив організацію — влада дозволить жінкам відвідувати домашні матчі збірної Ірану.
Міжнародні організації закликають заборонити Ірану брати участь у міжнародних змаганнях після смерті жінки-вболівальниці Сахар Ходаярі. Вона підпалила себе після арешту за спробу потрапити на стадіон.
Іран забороняє жінкам відвідувати стадіони з 1979 року. Релігійні лідери стверджують, що жінок потрібно захищати від “чоловічої атмосфери” і “виду напів оголених чоловіків”.
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