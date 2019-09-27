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ФИФА может отправить в Иран миссию, чтобы проверить, позволят ли женщинам смотреть футбол

Киев • УНН

 • 9498 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. ФИФА рассматривает возможность отправить в Иран миссию, чтобы проверить, будет ли женщинам разрешено посетить матч квалификации чемпионата мира 2022 года между Ираном и Камбоджей в октябре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

ФИФА может отправить в Иран миссию, чтобы проверить, позволят ли женщинам смотреть футбол

“Иран — это горячая тема. И я готовлюсь поехать туда 10 октября”, — сказал глава фонда ФИФА и чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Юри Джоркаефф.

Фонд ФИФА называет одной из своих целей — сделать футбол более доступным для женщин на Ближнем Востоке.

Президент ФИФА Джанни Инфантино 22 сентября заявил, что Тегеран заверил организацию — власть позволит женщинам посещать домашние матчи сборной Ирана.

Международные организации призывают запретить Ирану участвовать в международных соревнованиях после смерти женщины-болельщицы Сахар Ходаяри. Она подожгла себя после ареста за попытку попасть на стадион.

Иран запрещает женщинам посещать стадионы с 1979 года. Религиозные лидеры утверждают, что женщин нужно защищать от “мужской атмосферы” и “вида полу обнаженных мужчин”.

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