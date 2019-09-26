Південна Корея планує відправити уболівальників на відбірковий матч ЧС-2022 з футболу в КНДР

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 13664 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 25105 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 65293 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 51560 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 50163 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 264753 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 170679 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140380 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141355 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153503 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 41921 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 58981 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 55305 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 10853 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 26323 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 65352 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 264799 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 212288 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 328397 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 346501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 1614 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 1668 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 10444 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 59392 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 42311 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Південна Корея планує відправити уболівальників на відбірковий матч ЧС-2022 з футболу в КНДР

Київ • УНН

 • 10723 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міністерство об’єднання Республіки Корея погоджує з владою КНДР можливість відправки групи підтримки на матч відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу 2022 року між національними командами двох країн, який відбудеться 15 жовтня в Пхеньяні. Про це в четвер повідомляє агентство Yonhap, пише УНН.

Південна Корея планує відправити уболівальників на відбірковий матч ЧС-2022 з футболу в КНДР

Збірні КНДР і Південної Кореї зіграють 15 жовтня в Пхеньяні, а друга гра відбудеться 4 червня в Південній Кореї.

“Ми зв’язуємося з владою КНДР через різні канали з приводу нашого бажання відправити команду вболівальників на матч в Пхеньяні”, — заявив представник відомства. Відзначається, що якщо дозвіл буде отримано, поїздка південнокорейської групи підтримки в КНДР стане першим подібною подією в історії відносин Сеула і Пхеньяна.

Збірні КНДР і Південної Кореї виступають в одній групі другого раунду відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 в Азіатській конфедерації футболу (AFC). Команда КНДР займає перше місце в таблиці групи, набравши в двох матчах 6 очок, друге місце займають південнокорейці (один матч, три очки), далі йдуть команди Туркменістану (два матчі, три очки), Лівану (1, 0) і Шрі-Ланки (2, 0). У третій раунд проб’ються по дві кращі команди з восьми груп.

Збірні КНДР і Південної Кореї грали в одній групі в третьому раунді відбіркового турніру чемпіонату світу-2010. Обидві зустрічі тоді завершилися внічию з рахунком 0:0, а один матч, в якому номінальним господарем поля була команда КНДР, був зіграний на нейтральному полі в Шанхаї.

Як повідомляв УНН, збірні КНДР і Південної Кореї проведуть матч відбору ЧС-2022 з футболу в Пхеньяні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,250.13
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47