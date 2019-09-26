Південна Корея планує відправити уболівальників на відбірковий матч ЧС-2022 з футболу в КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міністерство об’єднання Республіки Корея погоджує з владою КНДР можливість відправки групи підтримки на матч відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу 2022 року між національними командами двох країн, який відбудеться 15 жовтня в Пхеньяні. Про це в четвер повідомляє агентство Yonhap, пише УНН.
Збірні КНДР і Південної Кореї зіграють 15 жовтня в Пхеньяні, а друга гра відбудеться 4 червня в Південній Кореї.
“Ми зв’язуємося з владою КНДР через різні канали з приводу нашого бажання відправити команду вболівальників на матч в Пхеньяні”, — заявив представник відомства. Відзначається, що якщо дозвіл буде отримано, поїздка південнокорейської групи підтримки в КНДР стане першим подібною подією в історії відносин Сеула і Пхеньяна.
Збірні КНДР і Південної Кореї виступають в одній групі другого раунду відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 в Азіатській конфедерації футболу (AFC). Команда КНДР займає перше місце в таблиці групи, набравши в двох матчах 6 очок, друге місце займають південнокорейці (один матч, три очки), далі йдуть команди Туркменістану (два матчі, три очки), Лівану (1, 0) і Шрі-Ланки (2, 0). У третій раунд проб’ються по дві кращі команди з восьми груп.
Збірні КНДР і Південної Кореї грали в одній групі в третьому раунді відбіркового турніру чемпіонату світу-2010. Обидві зустрічі тоді завершилися внічию з рахунком 0:0, а один матч, в якому номінальним господарем поля була команда КНДР, був зіграний на нейтральному полі в Шанхаї.
Як повідомляв УНН, збірні КНДР і Південної Кореї проведуть матч відбору ЧС-2022 з футболу в Пхеньяні.