Збірні КНДР і Південної Кореї проведуть матч відбору ЧС-2022 з футболу в Пхеньяні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. КНДР підтвердила, що матч відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу 2022 року між національною командою і збірної Південної Кореї відбудеться в Пхеньяні 15 жовтня. Про це повідомив у вівторок агентству Yonhap представник Корейської футбольної асоціації, передає УНН.
За його словами, відповідну інформацію КНДР передала Сеулу через Азіатську конфедерацію футболу, оскільки між двома корейськими державами не здійснюється прямих контактів.
Збірні КНДР і Південної Кореї зіграють в одній групі другого раунду кваліфікації ЧС-2022 в азіатській зоні. Також разом з ними виступлять команди Лівану, Туркменістану і Шрі-Ланки. Перший матч корейські збірні проведуть 15 жовтня в КНДР, другий запланований на 4 червня 2020 року в Південній Кореї.
Збірні КНДР і Південної Кореї були в одній групі у відбірковому турнірі ЧС-2010. Тоді обидва матчі були зіграні на нейтральному полі — в Шанхаї.
Як писав УНН, взимку стало відомо, що Південна Корея та КНДР офіційно оголосять про намір провести Олімпіаду-2032.