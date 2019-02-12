Південна Корея та КНДР офіційно оголосять про намір провести Олімпіаду-2032

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сеул сподівається “змінити долю Корейського півострова”, оголосивши свою участь в тендері на спільне проведення Олімпійських ігор 2032 року з Північною Кореєю, повідомляє УНН з посиланням на матеріал британського видання The Guardian.

Передбачається, що представники обох Корей представлять свої плани з організації спільного заходу на зустрічі Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні, в п’ятницю. Південнокорейський олімпійський комітет обрав Сеул, що раніше приймав Ігри, в конкуренції з південним портовим містом Пусаном у понеділок.

Рішення про залучення Північної Кореї до участі в тендері відображає більш теплі дипломатичні відносини між сусідами через рік після того, як Північна Корея відправила спортсменів і офіційних осіб на зимові Олімпійські ігри в південнокорейський місто Пхьончхан.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін, який виступає за взаємодію з режимом в Пхеньяні, також запропонував двом країнам взяти участь в спільному проведенні чемпіонату світу з футболу 2030 року. Країни також планують відправити спільні збірні команди на Олімпіаду 2020 року у Токіо.

Північна Корея ще не оголосила, яке місто приєднається до Сеулу для участі у потенційній організації Ігор 2032 року, але експерти кажуть, що Пхеньян буде очевидним вибором, враховуючи його відносно розвинену інфраструктуру.

Чиновники назвали спільну Олімпіаду безпрецедентною можливістю для спортивної дипломатії забезпечити стабільність на Корейському півострові.

“Сеул співпрацюватиме з урядом, щоб літні Олімпійські ігри 2032 року стали чимось більшим, ніж просто спортивним святом — можливістю змінити долю Корейського півострова”, — заявив мер Сеулу Пак Вонсун.

Нагадуємо, попередня домовленність щодо організації Ігор була оголошена ще у вересні.

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