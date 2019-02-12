Южная Корея и КНДР официально объявят о намерении провести Олимпиаду-2032
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сеул надеется “изменить судьбу Корейского полуострова”, объявив свое участие в тендере на совместное проведение Олимпийских игр 2032 с Северной Кореей, сообщает УНН со ссылкой на материал британского издания The Guardian.
Предполагается, что представители обеих Корей представят свои планы по организации совместного мероприятия на встрече Международного олимпийского комитета в Лозанне, в пятницу. Южнокорейский олимпийский комитет выбрал Сеул, ранее принимавшей Игры, в конкуренции с южным портовым городом Пусаном в понедельник.
Решение о привлечении Северной Кореи к участию в тендере отражает более теплые дипломатические отношения между соседями через год после того, как Северная Корея отправила спортсменов и официальных лиц на зимние Олимпийские игры в южнокорейский альпийский город Пхёнчхан.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который выступает за взаимодействие с режимом в Пхеньяне, также предложил двум странам принять участие в совместном проведении чемпионата мира по футболу 2030 года. Страны также планируют отправить совместные сборные команды на Олимпиаду 2020 года в Токио.
Северная Корея еще не объявила, какой город присоединится к Сеулу для участия в потенциальной организации Игр 2032 года, но эксперты говорят, что Пхеньян будет очевидным выбором, учитывая его относительно развитую инфраструктуру.
Чиновники назвали совместную Олимпиаду беспрецедентной возможностью для спортивной дипломатии обеспечить стабильность на Корейском полуострове.
“Сеул будет сотрудничать с правительством, чтобы летние Олимпийские игры 2032 года стали чем-то большим, чем просто спортивным праздником — возможностью изменить судьбу Корейского полуострова”, — заявил мэр Сеула Пак Вонсун.
Напоминаем, предварительная договоренность по организации Игорь был объявленна еще в сентябре.