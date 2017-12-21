Иран готов принять участие в строительстве нового НПЗ в Украине - Насалик

“Я глубоко убежден, что в нашем государстве необходимо или на базе государственного частного партнерства, или даже это будет финансирование государства с инвесторами, строительство нефтеперерабатывающего завода с выходом не менее 94-95%”, — убежден он.

При этом И.Насалик отметил, что правительственная делегация в прошлом году была в Иране и были получены все заверения, что если такой завод в Украине будет строиться, то Иран также готов принять участие в финансировании и полностью обеспечит ресурсом со скидкой от тех параметров, которые существуют на общем рынка.

“Я думаю, что в плане светлых нефтепродуктов мы должны идти таким направлением”, — добавил министр.

Как сообщал УНН, Украина в следующем году планирует увеличить долю топлива от Westinghouse на АЭС до 55%.