Иран готов принять участие в строительстве нового НПЗ в Украине - Насалик

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38504 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 92564 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 108788 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 121886 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142313 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159136 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122604 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138652 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189697 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290883 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185935 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41259 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25882 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26030 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 12826 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185985 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 242994 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444628 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 397949 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482776 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26064 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25913 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41291 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64160 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70380 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Иран готов принять участие в строительстве нового НПЗ в Украине - Насалик

Киев • УНН

 • 12586 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина должна построить новый нефтеперерабатывающий завод, который обеспечит топливом украинский рынок на уровне 94-95%. Иран выразил готовность софинансировать такой проект. Об этом сказал на итоговой пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.

Иран готов принять участие в строительстве нового НПЗ в Украине - Насалик

“Я глубоко убежден, что в нашем государстве необходимо или на базе государственного частного партнерства, или даже это будет финансирование государства с инвесторами, строительство нефтеперерабатывающего завода с выходом не менее 94-95%”, — убежден он.

При этом И.Насалик отметил, что правительственная делегация в прошлом году была в Иране и были получены все заверения, что если такой завод в Украине будет строиться, то Иран также готов принять участие в финансировании и полностью обеспечит ресурсом со скидкой от тех параметров, которые существуют на общем рынка.

“Я думаю, что в плане светлых нефтепродуктов мы должны идти таким направлением”, — добавил министр.

Как сообщал УНН, Украина в следующем году планирует увеличить долю топлива от Westinghouse на АЭС до 55%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53