Іран готовий взяти участь у будівництві нового НПЗ в Україні - Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна має збудувати новий нафтопереробний завод, який забезпечить пальним український ринок на рівні 94-95%. Іран висловив готовність співфінансувати такий проект. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“Я глибоко переконаний, що в нашій державі необхідно чи на базі державного приватного партнерства, чи навіть це буде фінансування держави з інвесторами будівництво нафтопереробного заводу з виходом не менше 94-95%”, — переконаний він.
При цьому І.Насалик зазначив, що урядова делегація торік була в Ірані і були отримані всі запевнення, що якщо такий завод в Україні будуватиметься, то Іран також готовий взяти участь у фінансуванні і повністю забезпечить ресурсом зі знижкою від тих параметрів, які існують на загальному ринку.
“Я думаю, що у плані світлих нафтопродуктів, ми повинні йти таким напрямком”, — додав міністр.
Як повідомляв УНН, Україна наступного року планує збільшити частку палива від Westinghouse на АЕС до 55%.