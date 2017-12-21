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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Іран готовий взяти участь у будівництві нового НПЗ в Україні - Насалик

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна має збудувати новий нафтопереробний завод, який забезпечить пальним український ринок на рівні 94-95%. Іран висловив готовність співфінансувати такий проект. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.

Іран готовий взяти участь у будівництві нового НПЗ в Україні - Насалик

“Я глибоко переконаний, що в нашій державі необхідно чи на базі державного приватного партнерства, чи навіть це буде фінансування держави з інвесторами будівництво нафтопереробного заводу з виходом не менше 94-95%”, — переконаний він.

При цьому І.Насалик зазначив, що урядова делегація торік була в Ірані і були отримані всі запевнення, що якщо такий завод в Україні будуватиметься, то Іран також готовий взяти участь у фінансуванні і повністю забезпечить ресурсом зі знижкою від тих параметрів, які існують на загальному ринку.

“Я думаю, що у плані світлих нафтопродуктів, ми повинні йти таким напрямком”, — додав міністр.

Як повідомляв УНН, Україна наступного року планує збільшити частку палива від Westinghouse на АЕС до 55%.

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