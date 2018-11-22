Иран: базы и авианосцы США находятся в зоне досягаемости иранских ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Американские базы, расположенные на территории Афганистана, ОАЭ и Катара, а также авианосцы США в Персидском заливе находятся в пределах зоны досягаемости иранских ракет. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса “стражей исламской революции” (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
“Они находятся в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить по ним, если они (американцы) начнут действовать”, — сказал он, добавив, что американские авианосцы являются целями Ирана.
В октябре Хаджизаде заявил, что Иран увеличил дальность своих противокорабельных ракет и теперь способен поражать цели противника на расстоянии 700 км.
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Как ранее информировал УНН, отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились после прихода к власти в США Дональда Трампа. Глава Белого дома неоднократно обвинял Иран в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке мирового терроризма. В мае этого года американский лидер объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — соглашения, которое ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия) остаются приверженными договоренностями.