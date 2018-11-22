Иран: базы и авианосцы США находятся в зоне досягаемости иранских ракет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 95267 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105498 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140876 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138163 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133137 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126811 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165776 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117971 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141555 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145357 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Иран: базы и авианосцы США находятся в зоне досягаемости иранских ракет

Иран: базы и авианосцы США находятся в зоне досягаемости иранских ракет

Киев  •  УНН

 • 9026 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Американские базы, расположенные на территории Афганистана, ОАЭ и Катара, а также авианосцы США в Персидском заливе находятся в пределах зоны досягаемости иранских ракет. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса “стражей исламской революции” (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

“Они находятся в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить по ним, если они (американцы) начнут действовать”, — сказал он, добавив, что американские авианосцы являются целями Ирана.

В октябре Хаджизаде заявил, что Иран увеличил дальность своих противокорабельных ракет и теперь способен поражать цели противника на расстоянии 700 км.

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Как ранее информировал УНН, отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились после прихода к власти в США Дональда Трампа. Глава Белого дома неоднократно обвинял Иран в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке мирового терроризма. В мае этого года американский лидер объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — соглашения, которое ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия) остаются приверженными договоренностями.

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