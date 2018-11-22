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Іран: бази та авіаносці США перебувають у зоні досяжності іранських ракет

Київ • УНН

 • 9026 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Американські бази, розташовані на території Афганістану, ОАЕ та Катару, а також авіаносці США в Перській затоці знаходяться в межах зони досяжності іранських ракет. Про це заявив командувач повітряно-космічними силами Корпусу “вартових ісламської революції” (КВІР, елітні підрозділи ЗС Ірану) бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде, повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters.

“Вони знаходяться в межах нашої досяжності, і ми можемо вдарити по ним, якщо вони (американці) почнуть діяти”, — сказав він, додавши, що американські авіаносці є цілями Ірану.

У жовтні Хаджізаде заявив, що Іран збільшив дальність своїх протикорабельних ракет і тепер здатний вражати цілі противника на відстані 700 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава МЗС Британії назвав ядерну угоду з Іраном одним із факторів стабільності Близького Сходу

Як раніше інформував УНН, відносини між Тегераном і Вашингтоном загострилися після приходу до влади у США Дональда Трампа. Глава Білого дому неодноразово звинувачував Іран у дестабілізації ситуації у регіоні та підтримці світового тероризму. У травні цього року американський лідер оголосив про вихід Вашингтона зі Спільного всеосяжного плану дій — угоди, яка обмежує ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування відповідних санкцій Ради Безпеки ООН та односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС. Решта учасників угоди (Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай, Росія) залишаються прихильними домовленостями.

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