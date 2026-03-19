Иран атаковал ракетами нефтеперерабатывающие заводы в израильской Хайфе
Киев • УНН
Иранские ракеты попали в нефтеперерабатывающие заводы Хайфы во время массированного обстрела. Спасательные службы сообщают об отсутствии пострадавших.
Иран нанес ракетный удар по Израилю, под атакой оказались нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Во время последнего ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана произошло попадание в нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе.
Спасательные службы сообщают, что сообщений о пострадавших нет.