Иран атаковал ракетами нефтеперерабатывающие заводы в израильской Хайфе

Иран нанес ракетный удар по Израилю, под атакой оказались нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Во время последнего ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана произошло попадание в нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе.

В Иране заявили, что США и Израиль впервые нанесли удар по его энергетическим объектам

Спасательные службы сообщают, что сообщений о пострадавших нет.