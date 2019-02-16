Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти в Иран
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Курдская региональная администрация Ирака (КРАИ) приостановила экспорт сырой и переработанной нефти в Иран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "Анадолу".
Автоцистерны с нефтью ранее пересекали КПП Başmak, однако теперь поставки нефти прекратились.
Глава КПП Самал Абдулрахман сказал в интервью телеканалу, что соответствующее решение вступило в силу с 15 февраля.
Правительство КРАИ пока не прокомментировало приостановку экспорта нефти в Иран.
Напомним, в результате перестрелки между вооруженной группировкой и иранскими военными в провинции Курдистан в Иране пострадали четыре военных. Перестрелка произошла у села Абу Хасан близ ирано-иракской границы. Раненые военные госпитализированы, неизвестным вооруженным лицам удалось скрыться.