Возле ирано-иракской границы произошла перестрелка: есть раненные

Перестрелка произошла у села Абу Хасан близ ирано-иракской границы.

Раненые военные госпитализированы, неизвестным вооруженным лицам удалось скрыться.

В районе инцидента усилены меры безопасности, ведется расследование.

Напомним, по меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали во вторник при перестрелке в здании племенного суда в округе Баттаграм провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.