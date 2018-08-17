Біля ірано-іракського кордону сталася перестрілка: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В результаті перестрілки між збройним угрупованням і іранськими військовими в провінції Курдистан в Ірані постраждали чотири військові. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Перестрілка сталася біля села Абу Хасан поблизу ірано-іракського кордону.
Поранені військові госпіталізовані, невідомим озброєним особам вдалося втекти.
У районі інциденту посилені заходи безпеки, ведеться розслідування.
Нагадаємо, щонайменше п'ятеро людей загинули, ще троє постраждали у вівторок під час перестрілки в будівлі племінного суду в окрузі Баттаграм провінції Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану.