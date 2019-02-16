Іракський Курдистан призупинив експорт нафти в Іран

Автоцистерни з нафтою раніше перетинали КПП Başmak, однак тепер поставки нафти припинилися.

Глава КПП Сама Абдулрахман сказав в інтерв'ю телеканалу, що відповідне рішення вступило в силу з 15 лютого.

Уряд КРАІ поки не прокоментував припинення експорту нафти в Іран.

Нагадаємо, в результаті перестрілки між збройним угрупованням і іранськими військовими в провінції Курдистан в Ірані постраждали чотири військових. Перестрілка сталася біля села Абу Хасан поблизу ірано-іракського кордону. Поранені військові госпіталізовані, невідомим озброєним особам вдалося сховатися.