Іракський Курдистан призупинив експорт нафти в Іран
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Курдська регіональна адміністрація Іраку (КРАІ) призупинила експорт сирої і переробленої нафти в Іран. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Анадолу".
Автоцистерни з нафтою раніше перетинали КПП Başmak, однак тепер поставки нафти припинилися.
Глава КПП Сама Абдулрахман сказав в інтерв'ю телеканалу, що відповідне рішення вступило в силу з 15 лютого.
Уряд КРАІ поки не прокоментував припинення експорту нафти в Іран.
Нагадаємо, в результаті перестрілки між збройним угрупованням і іранськими військовими в провінції Курдистан в Ірані постраждали чотири військових. Перестрілка сталася біля села Абу Хасан поблизу ірано-іракського кордону. Поранені військові госпіталізовані, невідомим озброєним особам вдалося сховатися.