Иракские силы готовятся к наступлению на юг Мосула

Силы быстрого реагирования, часть коалиции, которая стремится выбить джихадистов из наиболее подконтрольного им города в Ираке или Сирии, взяли город Хаммам аль-Алил, примерно в 15 км к югу от Мосула в понедельник.

Офицеры сообщили, что они планируют возобновить свое наступление на севере, вверх по западному берегу реки Тигр в направлении города.

Более чем через три недели после того, как была начата поддерживаемая США кампания по взятию Мосула под контроль, город 100 000 бойцов коалиции почти окружили город. Но войска вошли лишь в несколько кварталов в восточной части.

"Нам нужно усилить давление на противника в различных районах", - сказал командир элитного подразделения полиции шиитского управления МВД, генерал-майор Тамер аль-Хусейни.

Он сообщил, что операции будут возобновлены в течение двух дней.

Целью сил, наступавших на восточной стороне Тигра, в четверг были два села на краю древнего ассирийского города Нимруд, говорится в заявлении военных.

Войска взяли село Аббас Раджаба, в 4 км к востоку от Нимруда и подняли там иракский флаг.

На востоке города силы по борьбе с терроризмом и другие дивизии на востоке города продолжают бои, чтобы удержать полдюжины районов, в которые они начали вторжение неделю назад.

Боевики встретили их волной атак, в том числе снайперов, террористов-смертников, минометчиков, которые используют сеть туннелей под городом.

ООН предупредила о возможности увеличения количества беженцев из города до сотен тысяч. По последним данным МОМ, 45 000 человек уже бежали из города.

Эти цифры не включают тысячи людей, которые вынуждены сопровождать бойцов "Исламского государства в "качестве" живого щита" во время их отступления в Мосул из городов и сел, расположенных вокруг города, пишет издание.