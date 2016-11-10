Іракські сили готуються до наступу на південь Мосула

Сили швидкого реагування, частина коаліції, яка прагне вибити джихадистів з найбільшого підконтрольного їм міста в Іраку або Сирії, взяли місто Хаммам аль-Аліл, за близько 15 км на південь від Мосула в понеділок.

Офіцери повідомили, що вони планують відновити свій наступ на півночі, вгору по західному берегу річки Тигр в напрямку міста.

За більш ніж через три тижні після того, як було розпочату підтримувану США кампанію з взяття Мосула під контроль, 100 тисяч бійців коаліції майже оточили місто. Але війська увійшли лише у кілька кварталів в східній його частині.

"Нам потрібно посилити тиск на супротивника в різних районах", - сказав командир елітного підрозділу поліції шиїтського управління МВС, генерал-майор Тамер аль-Хусейні.

Він повідомив, що операції будуть відновлені протягом двох днів.

Ціллю сил, що наступали на східному боці Тигра, у четвер були два села на краю стародавнього ассірійського міста Німруд, йдеться у заяві військових.

Війська взяли село Аббас Раджаба, за 4 км на схід від Німруда, і підняли там іракський прапор.

На сході міста сили з боротьби з тероризмом та інші дивізії продовжують бої, щоб утримати півдюжини районів, у які вони почали вторгення тиждень тому.

Бойовики зустріли їх хвилею атак, в тому числі снайперів, терористів-смертників, мінометників, які використовують мережу тунелів під містом.

ООН попередила про можливість збільшення кількості біженців з міста до сотень тисяч. За останніми даними МОМ, 45 тисяч людей уже втекли з міста.

Ці цифри не включають тисячі людей, які змушені супроводжувати бійців "Ісламської держави" як "живий щит" під час їх відступу в Мосул з міст і сіл, розташованих навколо міста, пише видання.