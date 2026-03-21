Ирак заявил о возобновлении поставок иранского газа

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Поставки газа возобновлены на уровне 5 миллионов кубометров в сутки после атаки на месторождение. Энергосистема Ирака стабилизировала производство электроэнергии.

Министерство энергетики Ирака заявило о возобновлении поставок иранского газа, прекращенных после удара Израиля по главному газовому месторождению Ирана "Южный Парс". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракское государственное информагентство, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что поставки возобновили на уровне 5 миллионов кубических метров в сутки, в то время как контрактом предусмотрено 50 миллионов кубометров.

Иракские чиновники заявили, что объемы поставок будут постепенно увеличиваться, но не указали сроков.

Представитель Министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Мусса проинформировал, что после возобновления поставок иранского газа в национальной энергосистеме зафиксирован стабильный уровень производства на уровне 14 000 мегаватт.

Напомним

19 марта Нетаньяху заявил о проведении операции на месторождении Южный Парс без участия США. Дональд Трамп призвал Израиль воздержаться от подобных атак в дальнейшем.

Ольга Розгон

