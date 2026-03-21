$43.9650.50
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.4м/с
69%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Роберт Фіцо
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6122 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 18138 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 18456 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 22518 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 20623 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Опалення

Ірак заявив про відновлення постачання іранського газу

Київ • УНН

 • 3254 перегляди

Постачання газу відновлено на рівні 5 мільйонів кубометрів на добу після атаки на родовище. Енергосистема Іраку стабілізувала виробництво електроенергії.

Міністерство енергетики Іраку заявило про поновлення постачання іранського газу, припиненого після удару Ізраїлю по головному газовому родовищу Ірану "Південний Парс". Про це повідомляє Reuters із посиланням на іракське державне інформагентство, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що поставки поновили на рівні 5 мільйонів кубічних метрів на добу, водночас контрактом передбачено 50 мільйонів кубометрів.

Іракські чиновники заявили, що обсяги поставок поступово збільшуватимуться, але не вказали термінів.

Речник Міністерства електроенергетики Іраку Ахмед Мусса поінформував, що після відновлення поставок іранського газу в національній енергосистемі зафіксовано стабільний рівень виробництва на рівні 14 000 мегават.

Нагадаємо

19 березня Нетаньягу заявив про проведення операції на родовищі Південний Парс без участі США. Дональд Трамп закликав Ізраїль утриматися від подібних атак надалі.

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Електроенергія
Ізраїль
Reuters
Ірак
Іран