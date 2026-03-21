Ірак заявив про відновлення постачання іранського газу
Київ • УНН
Постачання газу відновлено на рівні 5 мільйонів кубометрів на добу після атаки на родовище. Енергосистема Іраку стабілізувала виробництво електроенергії.
Міністерство енергетики Іраку заявило про поновлення постачання іранського газу, припиненого після удару Ізраїлю по головному газовому родовищу Ірану "Південний Парс". Про це повідомляє Reuters із посиланням на іракське державне інформагентство, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що поставки поновили на рівні 5 мільйонів кубічних метрів на добу, водночас контрактом передбачено 50 мільйонів кубометрів.
Іракські чиновники заявили, що обсяги поставок поступово збільшуватимуться, але не вказали термінів.
Речник Міністерства електроенергетики Іраку Ахмед Мусса поінформував, що після відновлення поставок іранського газу в національній енергосистемі зафіксовано стабільний рівень виробництва на рівні 14 000 мегават.
Нагадаємо
19 березня Нетаньягу заявив про проведення операції на родовищі Південний Парс без участі США. Дональд Трамп закликав Ізраїль утриматися від подібних атак надалі.