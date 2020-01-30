Ирак возобновил совместную с США операцию против ИГ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Ирак возобновил совместную с возглавляемой США коалицией операцию против "Исламского государства" в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Операция продлена на время, пока не будет принято решение о дальнейших взаимоотношениях между Ираком и коалицией.
"Чтобы использовать оставшееся в международной коалиции до начала новых отношений (между Ираком и коалицией - ред.), Было принято решение проводить совместные операции", - говорится в заявлении.
Совместная операция включает воздушную поддержку иракских сил.
Напомним, ИГ сохранил присутствие по всему миру.