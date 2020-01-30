Ірак відновив спільну з США операцію проти ІД
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Ірак відновив спільну з очолюваної США коаліцією операцію проти "Ісламської держави" в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Операція продовжено на час, поки не буде прийнято рішення про подальші взаємини між Іраком і коаліцією.
"Щоб використати час, який залишився в міжнародній коаліції до початку нових відносин (між Іраком і коаліцією - ред.), було прийнято рішення проводити спільні операції", - йдеться в заяві.
Спільна операція включає повітряну підтримку іракських сил.
Нагадаємо, ІД зберегла присутність по всьому світу.