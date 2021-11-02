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Ирак планирует в следующем году завершить выплаты компенсаций Кувейту за его оккупацию в 1990 году

Киев • УНН

 • 21416 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Иракские власти в следующем году окончательно выплатят компенсацию Кувейту за вторжение в этот эмират, предпринятое войсками бывшего президента Ирака Саддама Хусейна в августе 1990 года. Об этом во вторник заявил финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех, пишет УНН со ссылкой на местное агентство INA.

Ирак планирует в следующем году завершить выплаты компенсаций Кувейту за его оккупацию в 1990 году

Детали

“В начале следующего года Багдад полностью завершит выплаты Кувейту, установленные Советом Безопасности ООН из-за вторжения Ирака в соседний эмират в 1990 году”, — указал советник главы иракского правительства, слова которого привело иракское информационное агентство INA. Салех отметил, что “файл, связанный с компенсацией Кувейту, будет закрыт навсегда”.

Салех сообщил, что в конце октября иракское правительство перевело Кувейту 490 млн долларов в рамках программы компенсации. Оставшуюся часть, которая оценивается в 629 млн долларов, добавил советник иракского премьера, Багдад намерен выплатить в начале 2022 года.

Справка

В марте 1991 года по решению Совета Безопасности ООН был создан специальный комитет по рассмотрению компенсационных требований к Ираку после его вторжения в Кувейт. По решению указанного комитета, Ирак в общей сложности должен был выплатить международным организациям, а также кувейтским юридическим и физическим лицам около 52,4 млрд долларов США.

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