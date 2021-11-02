Ірак планує у наступному році завершити виплати компенсацій Кувейту за його окупацію у 1990 році

Деталі

“На початку наступного року Багдад повністю завершить виплати Кувейту, встановлені Радою Безпеки ООН через вторгнення Іраку в сусідній емірат у 1990 році”, — вказав радник глави іракського уряду, слова якого навело іракське інформаційне агентство INA. Салех зазначив, що “файл, пов’язаний з компенсацією Кувейту, буде закритий назавжди”.

Салех повідомив, що наприкінці жовтня іракський уряд перевів Кувейту 490 млн доларів в рамках програми компенсації. Решту, яка оцінюється в 629 млн доларів, додав радник іракського прем’єра, Багдад має намір виплатити на початку 2022 року.

Довідка

У березні 1991 року за рішенням Ради Безпеки ООН був створений спеціальний Комітет з розгляду компенсаційних вимог до Іраку після його вторгнення у Кувейт. За рішенням зазначеного Комітету, Ірак в цілому повинен був виплатити міжнародним організаціям, а також кувейтським юридичним і фізичним особам близько 52,4 млрд доларів США.