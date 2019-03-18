Ипотечное кредитование интересует половину покупателей на первичном рынке - эксперт

"Конечно, ипотечное кредитование решило бы существующую проблему с перенаселенным жильем в Украине. Сегодня почти все застройщики дают рассрочки - на год, два, до трех лет. Если больше - тогда подключаются банки и кредитуют. Это, как правило. Это все влияет на продажи, потому что даже я рассматривал лично такой вариант приобретения жилья. То есть это уже какой-то шаг к кредитованию, а ипотечное кредитование интересует где-то половину покупателей, а то и больше", - пояснил эксперт.

По словам Шульги, сейчас застройщики чаще стали предлагать ипотеку.

"Это - путь к успеху и он, безусловно, поможет украинцам решить проблему с жильем и улучшит общую ситуацию с перенаселенным жильем в Украине", - считает эксперт.

УНН ранее уже сообщал, что сегодня вопросы развития ипотеки берут на себя застройщики совместно с банками, запуская специальные программы. Так, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предоставляет ипотеку в рамках сотрудничества с тремя банками ("Глобус", Кристалбанк и Укргазбанк).

По оценкам экспертов, потенциал рынка ипотечного кредитования в четыре раза больше сегодняшнего уровня и составляет около 10 млрд грн, а на рынке реально работают с ипотечным кредитованием не более 10 банков.