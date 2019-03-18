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Іпотечне кредитування цікавить половину покупців на первинному ринку – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Іпотечне кредитування цікавить, щонайменше, половину покупців житла на первинному ринку. Розвиток іпотеки дозволив би вирішити житлове питання в Україні. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Денис Шульга.

Іпотечне кредитування цікавить половину покупців на первинному ринку – експерт

“Звісно, що іпотечне кредитування вирішило б існуючу проблему із перенаселеним житлом в Україні. Сьогодні майже всі забудовники дають розстрочки — на рік, два, до трьох років. Якщо на більше років — тоді підключаються банки і кредитують. Це, як правило. Це все впливає на продажі, бо навіть я розглядав особисто такий варіант придбання житла. Тобто це вже якийсь крок до кредитування, а іпотечне кредитування цікавить десь половину покупців, а то й більше”, — пояснив експерт.

За словами Шульги, наразі забудовники частіше стали пропонувати іпотеку.

“Це — шлях до успіху і він, безумовно, допоможе українцям вирішити проблему із житлом і покращить загальну ситуацію із перенаселеним житлом в Україні”, — вважає експерт.

УНН раніше вже повідомляв, що на сьогодні питання розвитку іпотеки беруть на себе забудовники спільно з банками, запускаючи спеціальні програми. Так, наприклад, найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” надає іпотеку в рамках співпраці з трьома банками (“Глобус”, Кристалбанк та Укргазбанк).

За оцінками експертів, потенціал ринку іпотечного кредитування вчетверо більше сьогоднішнього рівня і становить близько 10 млрд грн, а на ринку реально працюють з іпотечним кредитуванням не більше 10 банків.

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