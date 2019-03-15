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Ипотечное кредитование развивается только благодаря программам с застройщиками – банкир

Киев • УНН

 • 11447 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Ипотечное кредитование в Украине сегодня развивается фактически только благодаря совместным программам с застройщиками. Об этом рассказала зампредседателя правления банка Глобус Елена Дмитриева, сообщает УНН со ссылкой на UBR.ua.

Ипотечное кредитование развивается только благодаря программам с застройщиками – банкир

На текущий момент на нашем ипотечном рынке работают порядка 17 банков, но только около 10 готовы предоставлять кредиты под покупку жилья на первичном рынке. При этом ставки на ипотечные кредиты составляют от 20% до 25% годовых, и ждать, что они заметно снизятся в 2019 году не стоит.

“При действующих процентных ставках, развивать ипотечное кредитование возможно только в рамках совместных программ с компаниями-застройщиками. Уже сейчас существует пласт клиентов, которые готовы покупать квартиры только с использованием таких кредитных программ. Ожидается, что существенно возрастет интерес к совместным ипотечным банковским программам у застройщиков Львова, Одессы, Днепра (когда застройщик берет на себя часть процентной нагрузки)”, — добавила Дмитриева.

УНН ранее уже сообщал, что на сегодня вопрос развития ипотеки берут на себя застройщики совместно с банками, запуская специальные программы. Так, например, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предоставляет ипотеку в рамках сотрудничества с тремя банками, среди них и “Глобус”.

По оценкам экспертов, потенциал рынка ипотечного кредитования вчетверо больше сегодняшнего уровня и составляет около 10 млрд грн.

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