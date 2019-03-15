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Іпотечне кредитування розвивається тільки завдяки програмам із забудовниками - банкір

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Іпотечне кредитування в Україні сьогодні розвивається фактично тільки завдяки спільним програмам з забудовниками. Про це розповіла заступник голови правління банку Глобус Олена Дмитрієва, повідомляє УНН з посиланням на UBR.ua.

Іпотечне кредитування розвивається тільки завдяки програмам із забудовниками - банкір

Зараз на нашому іпотечному ринку працюють близько 17 банків, але тільки близько 10 готові надавати кредити під покупку житла на первинному ринку. При цьому ставки на іпотечні кредити становлять від 20% до 25% річних, і чекати, що вони помітно знизяться в 2019 році не варто.

"При діючих відсоткових ставках, розвивати іпотечне кредитування можливо лише в рамках спільних програм з компаніями-забудовниками. Уже зараз існує пласт клієнтів, які готові купувати квартири тільки з використанням таких кредитних програм. Очікується, що істотно зросте інтерес до спільних іпотечних банківських програм у забудовників Львова, Одеси, Дніпра (коли забудовник бере на себе частину відсоткового навантаження)", - додала Дмитрієва.

УНН раніше вже повідомляв, що на сьогодні питання розвитку іпотеки беруть на себе забудовники спільно з банками, запускаючи спеціальні програми. Так, наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" надає іпотеку в рамках співпраці з трьома банками, серед них і "Глобус".

За оцінками експертів, потенціал ринку іпотечного кредитування вчетверо більше сьогоднішнього рівня і становить близько 10 млрд грн.

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