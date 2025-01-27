Иордания отклонила предложение Трампа по переселению жителей Газы
Киев • УНН
Глава МИД Иордании Айман Сафади выступил против идеи принудительного перемещения палестинцев из Газы. Он подчеркнул, что позиция страны остается неизменной: «Иордания - для иорданцев, Палестина - для палестинцев».
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что его страна решительно отвергает любое принудительное перемещение палестинцев. Об этом информирует издание The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в воскресенье, 26 января Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о возможности переселения жителей Газы в Египет и Иорданию.
Наша позиция по переселению палестинцев является твёрдой и останется неизменной. Иордания - для иорданцев, а Палестина - для палестинцев
Трамп предлагает новое решение для палестинских беженцев из Газы26.01.25, 05:44 • 32452 просмотра