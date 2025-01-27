Йорданія відхилила пропозицію Трампа щодо переселення жителів Гази
Київ • УНН
Глава МЗС Йорданії Айман Сафаді виступив проти ідеї примусового переміщення палестинців з Гази. Він наголосив, що позиція країни залишається незмінною: "Йорданія - для йорданців, Палестина - для палестинців".
Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді заявив, що його країна рішуче відкидає будь-яке примусове переміщення палестинців. Про це інформує видання The Times of Israel, передає УНН.
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Зазначається, що в неділю, 26 січня Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа про можливість переселення жителів Гази до Єгипту та Йорданії.
Наша позиція щодо переселення палестинців є твердою і залишиться незмінною. Йорданія – для йорданців, а Палестина – для палестинців
Трамп пропонує нове рішення для палестинських біженців з Гази26.01.25, 05:44 • 35630 переглядiв