Йорданія відхилила пропозицію Трампа щодо переселення жителів Гази

Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді заявив, що його країна рішуче відкидає будь-яке примусове переміщення палестинців. Про це інформує видання The Times of Israel, передає УНН.

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Зазначається, що в неділю, 26 січня Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа про можливість переселення жителів Гази до Єгипту та Йорданії.

Наша позиція щодо переселення палестинців є твердою і залишиться незмінною. Йорданія – для йорданців, а Палестина – для палестинців - заявив Айман Сафаді.

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