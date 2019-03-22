Инженер в Англии выиграл 5 млн долл. в лотерею

Имя победителя - Лерой Бэгли. До недавнего времени он работал инженером.

"После лотерейного выигрыша я бросил работу", - сказал он.

Бэгли планирует потратить выигрыш на новый автомобиль марки Range Rover или Aston Martin.

"Также я планирую инвестировать кое-какие деньги в недвижимость за рубежом", - сказал он.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить лотерейный выигрыш на жилье, путешествия и семью.

А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть от выигранного в лотерею миллиона на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.