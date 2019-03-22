Инженер в Англии выиграл 5 млн долл. в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. 42-летний житель Портсмута (Англия) выиграл 3,8 млн фунтов стерлингов (почти 5 млн долл.) в лотерею, передает УНН со ссылкой на thesun.co.uk.
Имя победителя - Лерой Бэгли. До недавнего времени он работал инженером.
"После лотерейного выигрыша я бросил работу", - сказал он.
Бэгли планирует потратить выигрыш на новый автомобиль марки Range Rover или Aston Martin.
"Также я планирую инвестировать кое-какие деньги в недвижимость за рубежом", - сказал он.
Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.
Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить лотерейный выигрыш на жилье, путешествия и семью.
А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть от выигранного в лотерею миллиона на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.