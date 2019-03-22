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Інженер в Англії виграв 5 млн дол. у лотерею

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. 42-річний житель Портсмута (Англія) виграв 3,8 млн фунтів стерлінгів (майже 5 млн дол.) у лотерею, передає УНН з посиланням на thesun.co.uk.

Інженер в Англії виграв 5 млн дол. у лотерею

Ім'я переможця - Лерой Беглі. До недавнього часу він працював інженером.

"Після лотерейного виграшу я покинув роботу", - сказав він.

Беглі планує витратити виграш на новий автомобіль марки Range Rover або Aston Martin.

"Також я планую інвестувати деякі гроші в нерухомість за кордоном", - сказав він.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.

Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити лотерейний виграш на житло, подорожі та сім'ю.

А домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук вирішила витратити частину від виграного в лотерею мільйону на ремонт в будинку, лікування, автомобіль і довгоочікувану відпустку.

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