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Инъекция от мамы: в Днепре будут судить женщину за смерть полуторагодовалого сына

Инъекция от мамы: в Днепре будут судить женщину за смерть полуторагодовалого сына

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В Днепре будут судить женщину за смерть ее полуторагодовалого сына, которому она сделала смертельную инъекцию препаратом, запрещенным к свободной продаже. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, пишет УНН.

Цитата

«Левобережной окружной прокуратурой города Днепра направлен в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины», - говорится в сообщении.

Детали 

По данным следствия, в сентябре 2021 года 39-летняя женщина, являясь фармацевтом с медицинским образованием, сделала инъекцию своему полуторагодовалому сыну с сильнодействующим кардиостимулирующим лекарственным средством, запрещенным к свободной продаже. В состоянии клинической смерти мальчик был госпитализирован в областную детскую больницу. Ребенок умер в реанимационном отделении от острого отравления препаратом.

Дополнение 

В городе Курахово Донецкой области мужчина жестоко убил и закопал в землю трехлетнего ребенка, который с рождения имел инвалидность. Ему грозит пожизненное заключение. 

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