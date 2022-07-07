Инъекция от мамы: в Днепре будут судить женщину за смерть полуторагодовалого сына
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Днепре будут судить женщину за смерть ее полуторагодовалого сына, которому она сделала смертельную инъекцию препаратом, запрещенным к свободной продаже. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, пишет УНН.
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«Левобережной окружной прокуратурой города Днепра направлен в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины», - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, в сентябре 2021 года 39-летняя женщина, являясь фармацевтом с медицинским образованием, сделала инъекцию своему полуторагодовалому сыну с сильнодействующим кардиостимулирующим лекарственным средством, запрещенным к свободной продаже. В состоянии клинической смерти мальчик был госпитализирован в областную детскую больницу. Ребенок умер в реанимационном отделении от острого отравления препаратом.
Дополнение
В городе Курахово Донецкой области мужчина жестоко убил и закопал в землю трехлетнего ребенка, который с рождения имел инвалидность. Ему грозит пожизненное заключение.