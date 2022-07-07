Ін'єкція від мами: у Дніпрі судитимуть жінку за смерть півторарічного сина

Цитата

«Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра направлено до суду обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у вересні 2021 року 39-річна жінка, будучи фармацевтом з медичною освітою, зробила ін’єкцію своєму півторарічному сину з сильнодіючим кардіостимулюючим лікарським засобом, забороненим до вільного продажу. У стані клінічної смерті хлопчика було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.

Доповнення

У місті Курахове Донецької області чоловік жорстоко вбив та закопав у землю трирічну дитину, яка з народження мала інвалідність. Йому загрожує довічне ув’язнення.