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Ін'єкція від мами: у Дніпрі судитимуть жінку за смерть півторарічного сина

Ін'єкція від мами: у Дніпрі судитимуть жінку за смерть півторарічного сина

Київ • УНН

 • 152242 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У Дніпрі судитимуть жінку за смерть її півторарічного сина, якому вона зробила смертельну ін'єкцію препаратом, забороненим до вільного продажу. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, пише УНН.

Цитата

«Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра направлено до суду обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у вересні 2021 року 39-річна жінка, будучи фармацевтом з медичною освітою, зробила ін’єкцію своєму півторарічному сину з сильнодіючим кардіостимулюючим лікарським засобом, забороненим до вільного продажу. У стані клінічної смерті хлопчика було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.

Доповнення 

У місті Курахове Донецької області чоловік жорстоко вбив та закопав у землю трирічну дитину, яка з народження мала інвалідність. Йому загрожує довічне ув’язнення. 

Українські Національні Новини

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