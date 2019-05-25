Invictus Games сменили куратора в Украине

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 7640 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 33321 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53661 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 69727 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118540 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110611 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137052 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144511 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Invictus Games сменили куратора в Украине

Invictus Games сменили куратора в Украине

Киев  •  УНН

 • 10232 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Спортивные соревнования ветеранов Invictus Games ("Игры Непобеждённых") переходят под эгиду Министерства по делам ветеранов. Об этом министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила членам Совета ветеранов при министерстве во время очередного заседания в Тернополе, сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

"Invictus Games переходит под эгиду Министерства по делам ветеранов Украины, и мы активно начинаем подготовку к участию наших военных и ветеранов в Играх Непобеждённых следующего года. Основным партнером Министерства станет БФ "Вернись живым". Фонд совместно с ветеранским сообществом будет отвечать за отбор национальной сборной", - рассказала Фриз.

Международное спортивно-реабилитационное мероприятие Invictus Games основано Герцогом Сассекским принцем Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие, получившие травмы и ранения, выполняя свои служебные обязанности в районе боевых действий.

Напомним, в прошлом году украинцы на "Играх Непобеждённых" в Австралии завоевали 20 медалей.

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