Українці на “Іграх Нескорених” вибороли 20 медалей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Представники України здобули 20 золотих медалей на “Іграх Нескорених” у Сіднеї. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку української збірної у Facebook.
“Україна вже завершила свої змагання. Усього збірна отримала 20 медалей — 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові... Майже кожен з команди брав участь у 2-3 спортивних дисциплінах. На жаль, деякі старти не відбулися через травми, на деяких фінішах нашим не вистачило кілька секунд, але попри усі негаразди, всі вони — переможці, всі нескорені!” — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, офіційна церемонія завершення Ігор буде лише завтра ввечері, оскільки ще завтра проходитимуть змагання з баскетболу на візках.
Водночас у прес-службі Міністерства оборони України повідомили, що збірна повернеться з Австралії 29 жовтня о 13:25.
“В Міжнародному аеропорту Бориспіль відбудеться урочиста зустріч Національної збірної України “Invictus Games”, яка повертається з міжнародних змагань “Ігри Нескорених-2018”, — зазначили у Міноборони.
Нагадаємо, “Ігри нескорених” проходили у Сіднеї з 24 жовтня.