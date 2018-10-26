Украинцы на "Играх Непобежденных" завоевали 20 медалей

“Украина уже завершила свои соревнования. Всего сборная получила 20 медалей — 7 золотых, 10 серебряных и +3 бронзовые... Почти каждый из команды участвовал в 2-3 спортивных дисциплинах. К сожалению, некоторые старты не состоялись из-за травм, на некоторых финишах нашим не хватило несколько секунд, но несмотря на все невзгоды, все они — победители, все непобежденные!” — говорится в сообщении.

Как отмечается, официальная церемония завершения Игр будет только завтра вечером, поскольку еще завтра будут проходить соревнования по баскетболу на колясках.

В пресс-службе Министерства обороны Украины сообщили, что сборная вернется из Австралии 29 октября в 13:25.

“В Международном аэропорту Борисполь состоится торжественная встреча Национальной сборной Украины Invictus Games, которая возвращается с международных соревнований ”Игры Непобежденных-2018“, - отметили в Минобороны.

Напомним, “Игры Непобежденных” проходили в Сиднее с 24 октября.