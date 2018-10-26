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Українська збірна виборола дві срібні на три золоті медалі на "Іграх Нескорених"

Українська збірна виборола дві срібні на три золоті медалі на "Іграх Нескорених"

Київ • УНН

 • 10683 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні, 26 жовтня, в останній день змагань "Ігор Нескорених" у Сіднеї українці вибороли три золоті та дві срібні медалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку ігор Invictus Games: Team Ukraine.

"Сьогодні, 26 жовтня, в останній день змагань "Ігри Нескорених" на Invictus Games у Сіднеї. Українский ветеран Богдан Оксентюк виборов золото в забігу на 1500 метрів", - сказано у повідомлені. 

Крім того на офіційній сторінці Ігор Invictus Games: Team Ukraine додали: "Медалепад продовжується! Результат у 11,24 метри приніс Юрію Дмитренку срібло Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover зі штовхання ядра". 

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Додамо, що Олександр Зозуляк отримав срібло на Invictus Games Sydney 2018 у стрільбі з лука. 

"Вітаємо Майю Москвич із золотою медаллю Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover серед жінок-новачків. Це просто неймовірний результат. Особливо враховуючи, що спортивний лук Майя вперше взяла до рук у березні цього року за порадою Дмитра Сидорука під час тестування", - додали на сторінці змагань.

Додамо, що Майя Москвич, Сергій Шимчак та Андрій Усач вибороли золото у командному заліку.

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Зазначимо, у середу 24 жовтня українська збірна на "Іграх Нескорених" виборола сім медалей - п'ять срібних і дві бронзові. Євген Олексенко виборов срібло у змаганнях з пауерліфтингу. У плаванні українці здобули шість медалей - чотири срібла і дві бронзи.

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