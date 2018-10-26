Украинская сборная завоевала две серебряные на три золотые медали на "Играх Непобежденных"

"Сегодня, 26 октября, в последний день соревнований "Игры Непобежденных" на Invictus Games в Сиднее. Украинский ветеран Богдан Оксентюк завоевал золото в забеге на 1500 метров", - говорится в сообщении.



Кроме того, на официальной странице Игорь Invictus Games: Team Ukraine добавили: "Медалепад продолжается! Результат в 11,24 метра принес Юрию Дмитренко серебро Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover по толканию ядра".



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Добавим, что Александр Зозуляк получил серебро на Invictus Games Sydney 2018 в стрельбе из лука.



"Поздравляем Майю Москвич с золотой медалью Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover среди женщин-новичков. Это просто невероятный результат. Особенно учитывая, что спортивный лук Майя впервые взяла в руки в марте этого года по совету Дмитрия Сидорука во время тестирования", - добавили на странице соревнований.



Добавим, что Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач завоевали золото в командном зачете.



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Отметим, в среду 24 октября украинская сборная на "Играх непобежденных" завоевала семь медалей - пять серебряных и две бронзовые. Евгений Олексенко завоевал серебро в соревнованиях по пауэрлифтингу. В плавании украинцы завоевали шесть медалей - четыре серебра и две бронзы.