Українська збірна виборола ще одне срібло на "Іграх Нескорених"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Ветеран АТО Юрій Дмитренко виборов срібну медаль з метання диску на "Іграх Нескорених" у Сіднеї. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України, передає УНН.
Українець виборов срібну медаль з метання диску із загальним результатом 36,65.
Юрій Дмитренко – ветеран АТО, брав участь у боях в Донецькій та Луганській області (2014–2016 роки).
Зазначимо, у середу 24 жовтня українська збірна на "Іграх нескорених" виборола сім медалей - п'ять срібних і дві бронзові. Євген Олексенко виборов срібло у змаганнях з пауерліфтингу. У плаванні українці здобули шість медалей - чотири срібла і дві бронзи.
Як повідомляв УНН, раніше українець Олександр Гавриленко виборов третє золото для України — з пауерліфтингу у середній вазі. У другий день змагань українці Олександр Бєлобоков і Сергій Ільницький вибороли золоті медалі з веслування на тренажерах. Першу медаль у Сіднеї здобув Денис Фіщук — бронзову медаль у велогонці.