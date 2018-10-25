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Українська збірна виборола ще одне срібло на "Іграх Нескорених"

Київ • УНН

 • 8895 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Ветеран АТО Юрій Дмитренко виборов срібну медаль з метання диску на "Іграх Нескорених" у Сіднеї. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України, передає УНН.

Українець виборов срібну медаль з метання диску із загальним результатом 36,65.

Юрій Дмитренко – ветеран АТО, брав участь у боях в Донецькій та Луганській області (2014–2016 роки).

Зазначимо, у середу 24 жовтня українська збірна на "Іграх нескорених" виборола сім медалей - п'ять срібних і дві бронзові. Євген Олексенко виборов срібло у змаганнях з пауерліфтингу. У плаванні українці здобули шість медалей - чотири срібла і дві бронзи.

Як повідомляв УНН, раніше українець Олександр Гавриленко виборов третє золото для України — з пауерліфтингу у середній вазі. У другий день змагань українці Олександр Бєлобоков і Сергій Ільницький вибороли золоті медалі з веслування на тренажерах. Першу медаль у Сіднеї здобув Денис Фіщук — бронзову медаль у велогонці.

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